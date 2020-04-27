شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى العام تطلب 3 ضمانات قبل استئناف المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور المناقشات بين أندية الدوري المصري حول الخطوات الواجب اتخاذها حال اتخاذ مسئولي اتحاد الكرة قرارا بعودة النشاط الرياضي واستئناف مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر مسئول أن الأندية وضعت عددا من الضمانات التي تساعد على عودة النشاط في ظروف آمنة وكذلك اقتراحات للتعامل مع بعض العوائق.

وتحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن استعدادات الجبلاية لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

أضاف: جاهزون بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف.

وتابع: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.