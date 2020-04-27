شكرا لقرائتكم خبر عن قبل توقف كورونا.. تعرف على أصغر 10 لاعبين مشاركة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات الدورى المصرى مشاركة عدد كبير من اللاعبين تحت الـ 20 عاما، مع الأندية هذا الموسم، حيث ظهر الكثير منهم بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية قبل تعليق منافسات الدورى والنشاط الرياضى بصفة عامة فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 لاعبين شاركوا مع الأندية فى الدورى الممتاز هذا الموسم دون الـ 20 عاما..

- زياد فرج لاعب المصرى البورسعيدى

يضم المصرى البورسعيدى أصغر لاعبى الدورى المصرى هذا الموسم، وهو زياد فرج، الذى يلعب فى مركز خط الوسط الهجومى، وشارك لأول مرة فى تاريخه بالدورى وعمره 17 عاما و8 أشهر و13 يومًا، حيث إنه من مواليد 8 فبراير 2002، وتبلغ قيمته التسويقية 28 ألف دولار، حيث شارك وقتها فى مباراة فريقه أمام إف سى مصر، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت المباراة بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، وشارك زياد فرج خلالها لمدة 12 دقيقة، وحصل على إنذار فى الدقيقة 90، ولم يشارك سوى فى هذه المباراة حتى الآن.



زياد فرج

- محمد رضا لاعب وادى دجلة

ثانى أصغر لاعب مشاركة فى الدورى المصرى هذا الموسم، هو محمد رضا، لاعب خط الوسط لفريق وادى دجلة، حيث شارك فى أول مباراة له مع فريقه وعمره وقتها 18 عاما و10 أشهر و12 يومًا، حيث إنه من مواليد 10 نوفمبر 2000، وتبلغ قيمته التسويقية 165 ألف دولار، وكانت أولى مشاركاته مع وادى دجلة أمام طنطا، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى لمدة 90 دقيقة وشهدت هزيمة فريقه بهدف دون رد.

وإجمالا شارك محمد رضا هذا الموسم فى 15 مباراة مع وادى دجلة من بينهم مباراة فى كأس مصر، بمعدل 881 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع مثله.



محمد رضا

- زياد كمال لاعب إنبى

ويضم نادى إنبى ثالث أصغر لاعب مشاركة فى الدورى الممتاز هذا الموسم، وهو زياد كمال، الذى يلعب فى مركز خط الوسط، وشارك فى أول مباراة له مع الفريق البترولى وعمره وقتها 18 عاما و18 شهر و24 يومًا، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 55 ألف دولار، وأول ظهور له كان فى مباراة إنبى والزمالك، وانتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، وشارك وقتها لمدة 77 دقيقة، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وإجمالا شارك زياد كمال هذا الموسم فى 5 مباريات مع إنبى لمدة 189 دقيقة، ولم يهُزم مع إنبى فى أى مباراة حيث فاز مع فريقه فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة، بينما كان على مقاعد البدلاء فى 4 مباريات أخرى.



زياد كمال

- رامز فراج لاعب نادى مصر

رابعًا اللاعب رامز فراج، الجناح الأيسر لفريق نادى مصر، وشارك فى أول مباراة له مع فريقه وعمره وقتها 18 عاما و11 شهرًا و9 أيام، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 28 ألف دولار، وظهر لأول مرة أمام حرس الحدود وشارك لمدة 54 دقيقة، ولم يشارك بعدها فى أى مباراة.



رامز فراج

- خالد عبد الفتاح لاعب سموحة

كما شارك خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن لفريق سموحة فى أول مباراة له مع فريقه وعمره وقتها 18 عاما و11 شهرًا و13 يومًا، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 110 ألف دولار، وظهر لأول مرة مع سموحة أمام أسوان، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، لمدة 90 دقيقة.

إجمالا شارك خالد عبد الفتاح، مع سموحة هذا الموسم فى 7 مباريات بمعدل 562 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا، وتلقى إنذارًا.

Advertisements



خالد عبد الفتاح أمام المصرى

- محمد سمير لاعب طلائع الجيش

ثم محمد سمير، مدافع طلائع الجيش، وشقيق سعد سمير، مدافع الأهلى، الذى شارك لأول مرة مع فريقه وعمره 18 عاما و11 شهرًا و14 يومًا، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 28 ألف دولار، وظهر لأول مرة مع طلائع الجيش أمام الزمالك، وفاز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شارك فى المباراة لمدة 4 دقائق، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز.

إجمالا شارك محمد سمير مع طلائع الجيش هذا الموسم فى 6 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بواقع 333 دقيقة.



محمد سمير

- محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش

كما يضم نادى طلائع الجيش اللاعب محمد شحاتة، الذى يلعب فى مركز خط الوسط، وشارك مع فريقه لأول مرة وعمره وقتها 18 عاما و11 شهرًا و14 يومًا، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 55 ألف دولار، وظهر لأول مرة مع طلائع الجيش أمام الزمالك فى المباراة التى فاز فيها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشارك وقتها لمدة 76 دقيقة وأحرز هدفًا فى إطار منافسا الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.

وإجمالا شار محمد شحاتة مع طلائع الجيش هذا الموسم فى 8 مباريات بمعدل 341 دقيقة وأحرز هدفًا وتلقى إنذارين.



محمد شحاتة

- أحمد عيد لاعب الزمالك

فيما ظهر أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، لأول مرة مع الأبيض فى الدورى الممتاز وعمره وقتها 19 عاما ويومًا واحدًا، حيث إنه من مواليد 1 يناير 2001، وتبلغ قيمته التسويقية 110 ألف دولار، وظهر لأول مرة مع الزمالك أمام أسوان فى المباراة التى فاز فيها فريقه بهدفين دون رد، وشارك لمدة 90 دقيقة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

إجمالا شارك أحمد عيد مع الزمالك هذا الموسم فى 3 مباريات ببطولة الدورى الممتاز بمعدل 270 دقيقة، ومباراة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 71 دقيقة وتلقى إنذار.

- محمود عبد الله لاعب الإسماعيلى

كما شارك محمود عبد الله، لاعب وسط الإسماعيلى، لأول مرة مع الدراويش وعمره وقتها 19 عاما و5 أشهر و8 أيام، حيث إنه من مواليد 10 مايو 2000، وكان ظهوره الوحيد مع الفريق فى مباراته أمام حرس الحدود وهُزم خلالها الإسماعيلى بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وشارك عبد الله خلالها فى 34 دقيقة.



محمود عبد الله

- محمود بيومى لاعب الإسماعيلى

فيما شارك محمود بيومي، لاعب وسط الإسماعيلى لأول مرة مع الدراويش وعمره وقتها 19 عاما و5 أشهر و14 يومًا، حيث إنه من مواليد 7 أبريل 2000، وتبلغ قيمته التسويقية 110 ألف دولار، وشارك لأول مرة مع الإسماعيلى أمام الجونة فى المباراة التى فاز فيها فريقه بهدف دون رد، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وشارك حينها فى 45 دقيقة.

وإجمالا شارك محمود بيومى مع الإسماعيلى هذا الموسم فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 643 دقيقة وحصل على إنذارين وطرد فى مباراة.