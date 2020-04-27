شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يلحق بـ"طارق حامد" فى خصم النصف مليون جنيه بسبب رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، التعرض لعقوبة بخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته، مثلما حدث مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعدما كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي.

وقال مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، إن برنامج رامز يعانى العدوانية والغرور والإساءة لأصحاب الأمراض النفسية، مضيفًا: "رامز يتلذذ بتعذيب ضيوفه.. وحان الوقت لإيقافه ومصر بتنضف، ورامز جلال متهم بالشروع في القتل واحتجاز ضيوف برنامجه".

وواصل: "ضيوف رامز المفترض أنهم كريمة المجتمع المصرى.. ورامز كدا بيبهدل كريمة المجتمع المصرى، ونقابة الإعلاميين ستتخذ قرارا بشأن البرنامج، وسيتم خصم 500 ألف جنيه من أي لاعب زملكاوى يسجل ويطلع مع رامز.. وبلغت طارق حامد بقرار الخصم".

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وبذلك سيتعرض اللاعب المغربى لخصم نصف مليون جنيه بعدما قام بتصوير حلقة رامز جلال ليلحق بطارق حامد فى الخصم الذى أعلن عنه رئيس نادى الزمالك.

وتقدم المستشار مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي بقناة " MBC"، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي وجاء في البلاغ، أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصرى، كما ان البرنامج يسئ إلى الشعب المصرى وإلى الفنانين المصرين.