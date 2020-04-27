شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب الجبلاية والوزارة بتأمين إجبارى على اللاعبين ضد الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة الأندية المحترفة، إنه قام بإرسال خطاب إلى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بشان طلبات الأندية بوضع تأمين اجبارى على اللاعبين.

أضاف حجاج فى تصريحاته، أن هذا التأمين الذى سيتم وضعه على اللاعبين سيكون لتأمينهم ضد الاصابات بالأمراض والأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى.

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ويناقش مسئولو اتحاد الكرة، وضع بند "القوة القاهرة" في عقود اللاعبين خلال المواسم المقبل، في ظل توقف النشاط حاليًا للحد من انتشار فيروس كورونا، وكشف مسئولو الجبلاية، إن هناك أكثر من سيناريو محل دراسة حال الاستقرار على وضع هذا البند في عقود اللاعبين، إما أن يتم تخفيض قيمة العقود حال توقف النشاط نتيجة ظروف قهرية، أو اقتطاع هذه الفترة من القيمة المالية لعقد اللاعب، أواعتبار العقد ممتد وأن فترة التوقف كأن لم تكن.

كما استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على إنشاء رابطة دورى المحترفين للدورى الممتاز والقسم الثانى فى الموسم المقبل، ومن المقرر أن تكون رابطتا الأندية منفصلتين عن اتحاد الكرة، وتديران المسابقة الخاصة بالدورى بالكامل وإنشاء حساب مالى خاص بهما.

ومن المرجح أن تعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل فى حال انتهاء أزمة كورونا