شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال لوجه جنش.. هدية أحمد عيد عبد الملك لحارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أهدى أحمد عيد عبد الملك مهاجم الزمالك، تمثالاً مُجسمًا لوجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، حيث نشر جنش صوره مع التمثال، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، موجهًا الشكر لعيد عبد الملك على تلك الهدية والتقدير.

والتقط جنش عددا من الصور مع التمثال المجسم لوجهه، كما التقط صورًا تذكارية مع أحمد عيد عبد الملك الذى أعرب له عن مدى سعادته بهذه المفاجأة.

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ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية، التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.