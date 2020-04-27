شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يظهر فى شكل "روبوت" يوسف الشريف فى مسلسل النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص عبد الله جمعة لاعب الزمالك، دور الفنان يوسف الشريف فى مسلسل "النهاية" الذى يذاع خلال شهر رمضان الجارى، حيث أن المسلسل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

ونشر عبد الله جمعة عبر صفحته الرسمية على انستجرام، صورته متقمصًا دور الـ"روبوت" الذى صنعه الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" فى المسلسل لـ"زين" يوسف الشريف، بناءًا على رغبة سهر الصايغ.

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وكان عبد الله جمعة، كشف إنه يطمح في الاحتراف مجددا بعد التتويج ببطولات مع الفريق الأبيض بعد تجربته السابقة في يونيون برلين الألماني، قائلا: "بالتأكيد لدى طموح في الاحتراف مرة أخرى ولكن تركيزى حاليا أن أحقق بطولات مع الزمالك ثم أفكر في الاحتراف بعد ذلك فعندما احترفت قبل ذلك، الأمور كانت صعبة لأننى كنت في سن صغير وواجهتنى العديد من الأزمات بسبب اللغة".

وعن أفضل دورى في العالم من وجهة نظره قال عبد الله جمعة في حواره لمجلة نادى الزمالك:"الدوري الإنجليزى"، أما عن أيهما يحب عالميا ميسى أم رونالدو قال:"طبعا ميسى وأنا بشجع برشلونة".

فيما وجه عبد الله جمعة رسالة إلى الجماهير المصرية في الوقت الحالي بضرورة البقاء في المنزل والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة ويتم التعامل مع كل شيء بحذر حتى نعبر من تلك الفترة التي تم إيقاف فيها النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.