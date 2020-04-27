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اتفاق جماعي بين الأندية على نسبة تخفيض العقود حال إلغاء الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناقش مسئولو أندية الممتاز من خلال "جروب" على تطبيق واتس آب، يجمع كل مديري المرة بالـ18 ناديا الذين يشاركون في دوري الأضواء والشهرة، حول مستقبل المسابقة والخطوات التي سيقدمون عليها مع كل الاحتمالات الواردة سواء استكمال المسابقة أو إلغائها.

 

 

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن استعدادات الجبلاية لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.
 

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وقال فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب كوفيد -19. أضاف: جاهزون بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

 

وتابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف.

وتابع: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.

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