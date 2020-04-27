شكرا لقرائتكم خبر عن السقا ردا على رحيل لاعبى المصرى: اللى يحل للبيت يحرم على الجامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى للبورسعيدى اندهاشه من بعض الاخبار التى تناثرت مؤخرا تؤكد رحيل احد لاعبى المصرى البورسعيدى للأهلي او الزمالك قائلا " اللى يحل للبيت يحرم على الجامع " فى إشارة منه لإستحالة رحيل أى لاعب مرتبط بتعاقد مع النادى خاصة وأن الفريق ممنوع من التعاقد حتى الآن مع أى لاعب كعقوبة فرضها الإتحاد الدولى بسبب مستحقات نادى هلال الأبيض السودانى على لاعب الفريق شيخ موكورو .

كان هناك عدد من لاعبى المصرى البورسعيدى ارتبط اسمهم بالإنتقال للأهلى والزمالك على رأسهم محمود وادى مهاجم الفريق الذى تناثرة الأخبار حوله عن رغبة مسئولى الزمالك فى التعاقد معه ، بينما دخل بعض الوكلاء فى مفاوضات مع كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتعاقد معه لتدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز .

وأضاف عبد الظاهر السقا أنه صرح كثيرا أنه لن يستغنى عن أى لاعب فى الوقت الحالى ، إلا بعد حل أزمة القيد والسماح للنادى بالتعاقد مع لاعبين جدد خاصة وأن الفريق لا يملك سوى مهاجمين فقط وهما محمود وادى والنيدجيرى أوستن أموتو ، بينما لا يملك الفريق سوى كريم العراقى فى الجبهة .

من ناحية أخرى يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

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كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل.