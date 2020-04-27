حكاية بطولة .. إصرار اللاعبين و"خبرة " شحاته تؤدى للفوز بكأس الأمم 2010

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسن شحاته المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق فى الحفاظ على الهيكل الأساسى للفراعنة بعد الحصول على بطولتى 2006 و 2008 وقام بضم بعض العناصر البسيطة لتشكيلة الفريق فى كأس الأمم الأفريقية 2010 التى أقيمت بأنجولا .دور المجموعات
بدأ المنتخب الوطنى البطولة فى دور المجموعات بلقاء نظيره النيجيرى وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ثم واجه موزمبيق وفاز بهدفين نظيفين ، واختتم دور المجموعات بالفوز على بنين بنفس النتيجة بهدفين مقابل للاشئ ليتأهل لدور الثمانية .دور الثمانية
احتل المنتخب المصرى المركز الأول فى مجموعته برصيد 9 نقاط ، ليواجه نظيره الكاميرونى فى دور الثمانية ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد للدور قبل النهائى للبطولة .
واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى الدور قبل النهائى للبطولة ليلقنه درسا فى فنون الكرة ويهزمه بأربعة أهداف مقابل للاشئ ويتأهل لنهائى البطولة .الدور النهائى
واجه المنتخب الوطنى نظيره الغانى فى نهائى البطولة وجاءت المباراة صعبة على الفريقين ، وينجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بهدف مقابل للاشئ فى الخمس دقائق الأخيرة عن طريق محمد ناجى جدو ليحقق اللقب الثالث على التوالى والسابع للفراعنة على مر التاريخ .
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