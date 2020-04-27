شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة .. إصرار اللاعبين و"خبرة " شحاته تؤدى للفوز بكأس الأمم 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسن شحاته المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق فى الحفاظ على الهيكل الأساسى للفراعنة بعد الحصول على بطولتى 2006 و 2008 وقام بضم بعض العناصر البسيطة لتشكيلة الفريق فى كأس الأمم الأفريقية 2010 التى أقيمت بأنجولا .

دور المجموعات

بدأ المنتخب الوطنى البطولة فى دور المجموعات بلقاء نظيره النيجيرى وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ثم واجه موزمبيق وفاز بهدفين نظيفين ، واختتم دور المجموعات بالفوز على بنين بنفس النتيجة بهدفين مقابل للاشئ ليتأهل لدور الثمانية .

دور الثمانية

احتل المنتخب المصرى المركز الأول فى مجموعته برصيد 9 نقاط ، ليواجه نظيره الكاميرونى فى دور الثمانية ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليصعد للدور قبل النهائى للبطولة .

Advertisements

الدور نصف النهائى

واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى الدور قبل النهائى للبطولة ليلقنه درسا فى فنون الكرة ويهزمه بأربعة أهداف مقابل للاشئ ويتأهل لنهائى البطولة .

الدور النهائى

واجه المنتخب الوطنى نظيره الغانى فى نهائى البطولة وجاءت المباراة صعبة على الفريقين ، وينجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بهدف مقابل للاشئ فى الخمس دقائق الأخيرة عن طريق محمد ناجى جدو ليحقق اللقب الثالث على التوالى والسابع للفراعنة على مر التاريخ .