شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : لا توجد أزمة بين أجانب المصرى ومجلس الإدارة بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أنه لا توجد أزمة فى مستحقات اللاعبين الأفارقة بعدما وافق اللاعبين على خصم نصف مستحقاتهم المالية مؤكدا أن الجميع داخل الفريق يعلم حجم الأزمة التى تعيشها الفرق على خلفية إيقاف النشاط الرياضى .

ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه خمسة لاعبين محترفين وهم أوستن أموتو وإيزى إيميكا وشيخ موكورو ومفتاح طقطق وسعيدو صنبورى، بالإضافة إلى الفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية فى بداية الموسم .

وأضاف السقا فى تصريحات خاصة أن لاعبى المصرى لديهم القناعة بخصم جزء من مستحقاتهم بعد إيقاف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله ، وأنه يتمنى أن يحذو جميع اللاعبين حذو لاعبيه .

كان الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى قام بمبادرة بتخفيض راتبه الشهرى إلى النصف عقب توقف النشاط الرياضى بسبب وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط الكروى .

من ناحية أخرى يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

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كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل.