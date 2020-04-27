هل وافق الأهلي على مقترح عودة الدوري.. سيد عبد الحفيظ يجيب

وأعلن اتحاد الكرة أنه تقدم بمقترح عودة الدوري للجهات الرسمية بالدولة لعودة واستئناف نشاط بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، والذي تسبب في تجميد كافة المسابقات بأنحاء العالم.

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ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

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ويشمل مقترح الدوري المصري الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.