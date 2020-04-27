الجمباز يعرض على وزير الرياضة تصور لعودة النشاط والتدريب في المركز الاولمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة.
وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على وزير الرياضة عدد من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي.
وكشف امين إن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، ، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى اولمبياد طوكيو..
وفى نفس السياق انتهي مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ، من تعديل خطة الاستعداد إلي اولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها عام بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل النشاط الرياضي في معظم دول العالم.
ووضع اتحاد الجمباز خطة جديدة للاعبين الذي لم يتأهلوا إلي اولمبياد طوكيو 2021 حتي الآن، وخطة جديدة لإعداد اللاعبين المتأهلين
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