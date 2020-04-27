شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحاول استعادة " مارسيلو " الأهلى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات رسمية مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلى المعار إلى الصفاقسى التونسى حتى نهاية الموسم الحالى من أجل التعاقد معه لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الفيومى فى بداية الموسم .

ويرتبط حسين السيد بعلاقة جيدة مع مسئولى المقاصة منذ أن خاض فترة تألق مع الفريق عقب رحيله عن الأهلى بعدما تخطى السن القانونية بعد قطاع الناشئين ، ثم تألق مع الفريق بصحبة إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للفريق ، وعاد مرة أخرى للقلعة الحمراء

وخرج حسين السيد الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسم لنادى الإتفاق السعودى قبل أن يعود فى بداية الموسم الحالى للأهلى ويرحل فى الإنتقالات الشتوية للصفاقسى التونسى لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة .

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من ناحية اخرى عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الاثنين بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذى يجتاح العالم فى الفترة الحالية.

وتواجد الكابتن محمود الخطيب، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى، فى فرع النادى الأهلى بالشيخ زايد، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة فى غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادى مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.