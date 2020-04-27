شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. السباحة بدأت فى العصر الحجرى وظهرت بلندن عام 1830 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السباحة من أشهر رياضات الألعاب الشهيدة وأكثرها ممارسة، بدأت فى العصر الحجرى وظهرت فى لندن عام 1830، وفى عام 1837 قانت الجمعية الوطنية للسباحة بعقد مسابقات للسباحة العاديّة فى حمامات سباحة اصطناعية التى توجد فى المدينة لندن .

قدِم اثنان من المشاركين من أمريكا فى مسابقة السباحة بلندن فى عام 1844 و كانا أحد الأسباب التى أدّت إلى انتشار اللعبة فى العالم، وكان الكابتن ماثيو ويب أوّل رجل يسبح فى بحر المانش الذى يقع بين إنجلترا وفرنسا عام 1875، بعد ذلك أنشأت الدول الأوروبيّة اتحادات السباحة كألمانيا، وفرنسا، والمجر، وكانت أول مسابقات فى القارة الأوروبيّة جمعاء للهواة فى عام 1889 فى العاصمة النمساويّة فيينّا، وعقدت أوّل بطولة لسباحة المرأة فى اسكتلندا خلال عام 1892، أصبحت هذه اللعبة للرجال جزءاً من أول الألعاب الأولمبية الحديثة فى عام 1896.

وتعد السباحة رياضة عالميّة لها منافساتها ودورياتها وقوانينها الخاصة، بخلاف أنها ترفيهية، حيث إن هذه الرياضة ضمن أهم رياضات الألعاب الأولومبية.

وممارسة السباحة لها فوائد كثيرة، يرصدها ”الخليج 365” فى التقرير التالى:

1- التخلص من الوزن الزائد، حيث إن ممارسة السباحة تحرق كمياتٍ كبيرةٍ من السعرات الحراريّة.

2- تقوّى العضلات خاصة الكتف والبطن.

3- تزيد من قدرة الإنسان على التحمّل.

4- تخفّف من آلام المفاصل.

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5- تقلّل نسبة الكولسترول فى الدم.

6- تقلّل خطر الإصابة بمرض السكرى.

7- تقوّى عضلة القلب.

8- تقلل من آلام الظهر.

9- تزيد مستوى الطاقة فى الجسم.

10- التخلص من الشعور بالإجهاد بشكلٍ مستمرٍ.

11- تخلّص الجسم من التوتر والشعور بالقلق.