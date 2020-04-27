شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: أغلى عقد حصلت عليه فى الأهلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للأهلى، إنه أغلى عقد حصل عليه فى القلعة الحمراء عندما كان لاعبا، وصل إلى 50 ألف جنيه إلا إن الأمور كانت مستقرة بعيدة عن قيمة العقد من الناحية المالية.

تابع محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت 1، إن قوام الفريق من جيله كان يستطيع الحصول من 3 إلى 4 بطولات أفريقية لما يضمه من مواهب قائلا:"اتظلمنا بعدم لعب البطولات الأفريقية فى ذلك التوقيت".

فيما قال وليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، إن الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر، عاقب الفريق بالكامل بالجري 3 مرات حول الملعب بسبب حسام حسن.

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وأضاف وليد صلاح الدين خلال استضافته مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج لعبة وحكاية مع سيف، على قناة ontime sport1، أن تسوبيل قرر عقاب الفريق بسبب رد حسام حسن عليه كثيرا واعتراضا على أنه لاعب بطىء مما تسبب في خسارتنا بالثلاثة في إحدى المباريات بالإمارات.

وواصل وليد صلاح الدين: "لو حسام وإبراهيم اتغيروا تحصل كارثة، وتسوبيل طرد حسام وإبراهيم من الفريق قبل لقاء الزمالك وكانت النتيجة مفيش لعب والتقسمية اتلغت.. وكل المهاجمين مظلومين، وكنت باقعد احتاطي ، ولو قلبت وشي كنت هالعب وكنت باسكت واقعد بديل دايما.. وهدفى فى المنصورة من أجمل الأهداف مشيت بالكرة مشوار كبير على الطرف لإحراز الهدف بتفكير متغير".

فيما روى وليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، قصة إحرازه الهدف الثالث في مرمى الرجاء المغربي نهائي البطولة العربية 1996 واصفا إياه بالأهم في تاريخه، وقال: "الظروف ساعدتني وكنت أتمنى إحراز هدف تاريخي وتعمدت مراوغة الحارس والمدافعين"، متابعا: "المباراة كان لها ظروف خاصة فحسام حسن كان مصابا وصالح سليم رئيس الأهلى الراحل أصر وقتها على معاقبة فليكس لتأخره فى العودة من غانا بعدم إشراكه فى المباراة ورغم عدم امتلاك مهاجمين، حيث لعبنا برضا عبد العال وكشرى إلا إن صالح سليم رفض إشراك فليكس لترسيخ مبادئ الأهلى".

وتابع وليد صلاح الدين عن موقعة الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية 1996 بأنها الأهم في تاريخه وواصلا قائلا: "جمهور الأهلى غنى أمام الرجاء فور نزولى بيب بيب وليد زى الخطيب.. وثقة الجماهير والأغنية سر تفوقى من البداية ، لأن الثقة أهم عنصر للاعبين".