شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد فاروق يخضع لجلسة وقائية بـ"الفوطة النارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز لإحدى جلسات الوقاية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق.

وكشف صفوت صدقى لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات تقوم بعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أخصائى المساج أنه يوجد بعض جلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم و القيام بعملية وقاية من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وأشار صفوت صدقى إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيرس كورونا.

ويعيش معظم شعوب العالم داخل منازلهم فى الوقت الحالى تنفيذا لتعليمات الوقاية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث يتوقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم.