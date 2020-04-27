شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفربول والريال ومانشستر سيتى" أشهر العروض "الفنكوش" لمشاهير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الأندية الأوروبية محور تصريحات مشاهير الكرة فى البرامج التليفزيونية خلال فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره، وأدلى بعض نجوم الكرة المصرية بتصريحات أثارت جدلا واسعاً ما بين واقعيتها واتهام أصحابها بعدم منطقيتها، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

*صلاح محسن

فجر صلاح محسن، مهاجم النادى الأهلى المعار لسموحة، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى أبلغه بأن مسؤولى الفريق الإنجليزى يتابعونه خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح محسن، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر، إن الحديث مع محمد صلاح كان فى أحد معسكرات المنتخب المصرى السابقة، مضيفا، "صلاح تحدث معى فى أحد معسكرات المنتخب، وأبلغنى بأن عددا من مسؤولى ليفربول يتحدثون عنى بشكل جيد جدًا ويرغبون فى التحدث مع مسؤولى الأهلى لضمي".

وأضاف صلاح محسن أنه وافق على الفور لكنه فى نفس الوقت أكد أن الأهلى نادٍ كبير ولا يقل عن أى نادٍ فى أوروبا، ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثانى للجونة.

ويدرس المدرب السويسرى حالياً مستوى وأرقام صلاح محسن وأحمد ريان بشكل دقيق لاختيار أحدهما فى الموسم المقبل خاصة وأن الاتجاه الأقرب فى الاهلى هو عدم ضم مهاجم أجنبى كما تبدو حظوظ المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للأتفاق السعودى فى العودة للقلعة الحمراء الموسم المقبل صعبة للغاية لعدم اقتناع فايلر بطريقة لعب المهاجم المغربي، وسيحسم المدرب السويسرى مصير الثنائى المُعار صلاح محسن وأحمد ريان خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جهازه المعاون.

*عمرو زكى

وعلى نفس الوتيرة أكد عمرو زكي، نجم هجوم نادي الزمالك السابق، أن ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي حاولا ضمه أثناء تواجده مع نادي ويجان الإنجليزي.

وقال عمرو زكي، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، "أثناء تألقي مع ويجان، أراد نادي تشيلسي ضمي، وكذلك ريال مدريد، فى عيد ميلادى الجميع جلبوا لى قمصان نادي ريال مدريد وأخبروني أنني سأنضم إليه."

وأضاف زكي، "ممدوح عباس رفض جميع العروض التي قدمت لي، قال لي عايز 250 مليون جنيه وأمشيك.. كان هذا إهدار مال عام، سبب تراجع مستواي مع ويجان هو كثرة العروض وأنني كنت أعرف أنه مهما أرادت النوادي ضمي، كان سيرفض ممدوح عباس رحيلي عن الفريق".

واعتزل عمرو زكي كرة القدم، بعد مشوار حافل في عالم المستطيل الأخضر، مع عدة أندية أبرزها الزمالك، وإنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي.

*وليد صلاح عبد اللطيف

بينما تحدث وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، عن عرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى لضمه، وسبب رفض الزمالك احترافه فى الدورى الإنجليزى.

Advertisements

وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت"، "شاركت مع منتخب مصر للشباب فى بطولة ودية بمانشستر وحصلت وقتها على هداف البطولة".

وتابع، "نادى مانشستر يونايتد تحدث وقتها مع حلمى طولان ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معى إلا أن رحيلى توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك، ومدرب الفريق وإدارة النادى رفضت رحيلى وقتها".

*أحمد الكأس

فيما كشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دخوله فى مفاوضات مع ناديى تشيلسى الإنجليزى ويوفنتوس الإيطالى للانتقال إليهما عقب مشاركته بكأس العالم 1990، موضحًا أنه من قام برفض تلك العروض.

وأوضح «الكأس»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «نمبر وان» بقناة «النهار»، أنه تلقى مكالمة من مسؤولى تشيلسى على هاتف منزله، طلبوا منه خلالها التوقيع مع الفريق اللندنى لمدة 5 سنوات، وهو ما رفضه، موضحًا لهم أن الفترة «طويلة»، مشيرًا إلى أنه كان «بيتلكك» لكى لا ينتقل إلى لندن.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تشيلسى كان مستعدًا لاستثنائه من قاعدة التوقيع لخمس سنوات، والتى كانت متبعة مع جميع اللاعبين فى النادي مقابل التوقيع معهم لمدة 3 سنوات، إلا أنه رفض أيضًا طالبًا التوقيع لمدة موسم واحد، وهو ما لم يلقَ قبولًا من الفريق الإنجليزي.

وتابع «الكاس» فى روايته أنه أيضًا تلقى عرضًا من يوفنتوس عن طريق أحد الوكلاء، مفسرًا سبب رفضه الاحتراف فى الناديين الكبيرين بأن تلك العروض وصلته بعد وفاة والدته بوقت قليل وكان والده يحتاجه، خاصة فى ظل تراجع حالته الصحية، لذا فضل التضحية بالعرضين من أجل والده وعائلته.