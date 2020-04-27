شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادى فى دوامة النسيان.. السكة الحديد الأقدم بالشرق الأوسط وبطل الدورى مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس نادى السكة الحديد سنة 1903، ليصبح أقدم نادٍ مصر والشرق الأوسط، وكان إنشاء نادى السكة الحديد الرياضى بمنطقة جزيرة بدران بحى شبرا بالقاهرة عام 1903، والذى تطور فيما بعد إلى مقره الجديد بحى مدينة نصر.

فى عام 2003 وبمناسبة مرور 100 عام على إنشاء النادى، وجه بلاتر رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وقتها برقية تهنئة للنادى بهذه المناسبة الكبيرة.

حقق السكة الحديد 4 بطولات فقط على مدار تاريخه وهى كأس السلطان حسين مرتين موسمى 1923 /1924 و1935 /1936، والدورى العام تحت مسمى دورى القاهرة وقتها مرتين موسمى 1923 /1924 و1925 /1926.

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شارك فريق السكة الحديد فى الدورى العام فى مناسبات عديدة، وكان ندا لكبار الأندية مثل الأهلى والزمالك والترسانة والأوليمبى والمحلة والتى كانت تمثل القوى العظمى للكرة المصرية فى تلك الحقبة.

تخرج من السكة الحديد نجوم كبار فى مقدمتهم محمد بركات لاعب الأهلى والإسماعيلى والمنتخب السابق، وكابتن أحمد منصور نجم دفاع المنتخب المصرى فى بدايات القرن الماضى، ونجوم الستينيات كمال عتمان وكرم وأبو سريع وأنور إبراهيم ونخلة وموسى حارس المرمى، ومن نجوم الثمانينيات مجدى كامل ويسرى حلمى والقزاز ومجدى إمام، وينتمى إلى القائمة الطويلة شيخ المدربين الراحل زكى عثمان، وأبو الكرة المصرية حسين حجازى.

ويعاني فريق السكة الحديد في الوقت الحالي حيث تذبذبت نتائجه ما بين الدرجتين الثانية والثالثة فى الدورى، وأصبح الفريق بلا وجود على الساحة الكروية المصرية، وفشلت جميع مجالس الإدارة التى تولت قيادة النادى فى عودة الفريق لسابق عهده.