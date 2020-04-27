يويفا يدعم الاتحادات بأكثر من ربع مليار يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - نيون- (د ب أ):

ضخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مساعدات مالية بأكثر من 236 مليون و500 الف يورو للاتحادات الـ55 الأعضاء لمواجهة التحديات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي ليويفا اليوم الاثنين، يحصل كل اتحاد وطني على 3ر4 مليون يورو كمساعدة مالية من الاتحاد القاري لتغطية النفقات.

ولكن يويفا ترك الحرية لكل اتحاد وطني لتحديد أولوياته فيما يتعلق بالأثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت أغلب دول القارة.

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وقال الكسندر سيفرين رئيس يويفا "رياضتنا تواجه تحديات غير مسبوقة من خلال الأزمات المتعلقة بفيروس كورونا، يويفا يرغب في مساعدة أعضاءه للاستجابة بالشكل الذي يلائم طبيعة الظروف لديهم".

وأضاف "اتفقنا على منح 3ر4 مليون يورو (75ر3 مليون جنيه استرليني) لكل اتحاد، يتم دفعها حتى نهاية الموسم الحالي والتالي، يمكن للاتحادات الأعضاء استخدام جزء من المبلغ في إعادة بناء مجتمع كرة القدم".

وأوضح "أعتقد أنه قرار مسؤول للمساعدة بقدر استطاعتنا وفخور بروح الوحدة التي تظهرها كرة القدم طوال فترة الأزمة".