مرتضى يعلن معاقبة لاعبي الزمالك بعد الظهور مع رامز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خصم 500 ألف جنيه من مستحقات أي لاعب من صفوف الفريق الأبيض يظهر مع رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض خلال شهر رمضان.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: "سيتم خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع رامز جلال في برنامجه".

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وأضاف: "أبلغت الإدارة المالية في النادي منذ ثلاثة أيام بخصم نصف مليون جنيه من مستحقات أي لاعب في الزمالك ظهر أو سيظهر في برنامج رامز جلال".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "تم تطبيق العقوبة على طارق حامد بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالقرار، ولا أعرف هوية بقية اللاعبين الذين سيظهرون في البرنامج".

يُذكر أن مرتضى منصور قام بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض على رامز جلال، وطلب من وزيرة الصحة بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية، مع العلم أن برنامج "المقالب" الشهير يُذاع على فضائية إم بي سي مصر (طالع التفاصيل).