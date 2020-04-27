تقارير: هاني أبو ريدة ينوي الترشح لرئاسة كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشفت تقارير صحفية مغربية، ملامح التنافس على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد الانتخابات التي ستقام في العام القادم.

صحيفة المنتخب المغربية نشرت تقريرًا أوضحت خلاله أن المصري هاني أبو ريدة ينوي الترشح لمقعد الرئاسة، في الوقت الذي يجد فيه منافسة من المغربي فوزي لقجع.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، الفرنسية والبرتغالية ترغب تنوي دعم السنغالي أوجايستيان سانجور، والإيفواري جاك أنوما للفوز برئاسة كاف.

وكانت تقارير صحفية سابقة مغربية أيضًا قد كشفت نية أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، الترشح في الانتخابات المقبلة.

الجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه لم يتخذ قراره بالترشح على مقعد رئاسة كاف حتى الآن.