الدفاع الجديدي: اتفاقنا مع الأهلي لضمان مستحقاتنا أسهل كثيرًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، أن ناديه بات على مقربة من التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي بشان الحصول على نسبة مقررة من عقد إعارة بيع وليد أزارو للاتفاق السعودي.

وأشار المقتريض في تصريحات لموقع le360 المغربي، إلى أن اتفاق ناديه مع النادي الأهلي كان أكثر سهولة من التفاوض مع الزمالك حول الحصول على نسبة من إعارة حميد أحداد إلى الرجاء المغربي.

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وقال رئيس الدفاع الجديدي: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق مع الأهلي للحصول على نسبة من إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودي، الأمر كان سهلًا بعكس ما حدث مع الزمالك الذي يرفض الاعتراف بهذا البند في إعارة أحداد إلى الرجاء".

ويستحق للدفاع الحسني الجديدي، الحصول على نسبة 20% من إعارة كلًا من حميد أحداد من الزمالك إلى الرجاء، ووليد أزارو من الأهلي إلى الاتفاق وفقًا للبنود الموقعة بين الأطراف الثالثة عن انتقال الثنائي من الفريق المغربي.

الجدير بالذكر أن مصدر بالنادي الأهلي سبق وأن صرح ليلا كورة، أن إدارة ناديه تنتظر الحصول على مبلغ 200 ألف دولار من الاتفاق هي قيمة استعارته لأزارو، من أجل تحويل 40 ألف دولار للفريق المغربي وفقًا للعقد المبرم بين الناديين.