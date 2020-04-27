الخليج 365 يحاور ابن شيكابالا الأصلي.. عن شرف الارتباط بالزمالك وحادث الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد داوود:

في القارة السمراء حين يُطلق اسم "شيكابالا" فأول ما يتبادر للأذهان هو الفهد الأسمر نجم نادي الزمالك "محمود عبدالرازق" لكنه لم يكن شيكابالا الأول في القارة؛ فاللقب يعود بالأصل للاعب المنتخب الزامبي في فترة التسعينات "ويبستر شيكابالا" وتم إطلاق اللقب على عبدالباسط عبدالرازق لاعب نادي أسوان السابق والشقيق الأكبر لمحمود عبدالرازق قبل أن يعتزل كرة القدم وينتقل اللقب لشقيقه الأصغر ونجم نادي الزمالك الحالي محمود عبدالرازق.

وتوثيقًا لتاريخ اللقب، تواصل الخليج 365 مع ألان ويبستر شيكابالا – ابن لاعب منتخب زامبيا ويبستر شيكابالا - من أجل عمل هذا الحوار وجاء نصه كالتالي..

- بداية دعنا نرحب بك، ولتحكي لنا أكثر عن حياة والدك.

وُلد ويبستر شيكابالا في 27 مارس 1965 في بلدة شامبيشي، في عائلة مكونة من 4 أخوة، بدأ دراسته الابتدائية في مدرسة شامبيشي الابتدائية وتلقى تعليمه الثانوي في مدرسة كالوشي، وتزوج من امرأة رائعة وهي أمي وأنجب 5 أطفال.

- وماذا عن مسيرته الكروية؟

والدي كان يلعب في مركز المهاجم وخط الوسط المهاجم وبدأ كرة القدم في سن مبكرة حيث لعب مع فريق مدرسته الابتدائية قبل أن ينضم إلى فريق شامبيشي بلاكبيرن، ثم انضم إلى فريق موفيليرا بلاكبولز في عقد احترافي لمده سنتين، ثم انتقل إلى فريق فيتا فورم يونايتد حيث قدم أداء رائع استطاع به أن يجذب انتباه فريق ناكانا رينجرز وهناك تم استدعائه لتمثيل المنتخب الوطني لزامبيا على مستوى الشباب في أولمبياد سيول في عام 1988، وفي عام 1990 احترف في فريق ماريتيمو البرتغالي وانتقلت معه العائلة بأكملها، ثم انتقل بعد عام واحد إلى بلجيكا للعب لنادي يندراخت آلست قبل أن يعود مرة أخرى إلى شامبيشي في زامبيا حيث كان لاعبًا ومدرب لمدة سنتين، وبعدها انتقل إلى زيمبابوي حيث لعب مع فريق مهانجورا وبعدها تحول إلى مدرب للفريق وفي بداية عام 1997 عمل كمدرب لنادي لانكشير ستيل لكنه توفي في نهاية العام.

- وماذا عن علاقتك بوالدك؟

كنت قريبًا جدًا من والدي، في الواقع أنا الشخص الذي كان يخبره عن أي شيء صغير يمتلكه، أتذكر دائمًا أن أحد أفراد العائلة كان يسألني ماذا أخبرك والدك أيضًا لأن لم تكن كل الأشياء مذكورة في الوصية.

- هل تعرف شيكابالا المصري وما رأيك في أدائه؟

نعم بالتأكيد أعرفه لكن ليس على المستوي الشخصي، أصدقائي دومًا يرسلون لي مقاطع فيديو عنه، أستطيع أن أقول أنه أسطورة ولاعب مهارى للغاية وعينه دائمًا على المرمي.

- هل تجد أي تشابه بين أدائه ووالدك؟

جسديًا أعتقد أن لديه نفس القوة بالكرة مثل والدي ليس من السهل أن يفقد الكرة، وعلى المستوى المهارى فإنه عبقري، أعتقد أنهم يتشاركون نفس المزاج أيضا على أرض الملعب.

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- من أين جاء لقب شيكابالا؟

لقد كان لقب جدي الأكبر حين ينتقل من قرية إلى أخرى.

- كيف تصف مشاعرك عندما علمت أن هناك لاعب آخر يحمل نفس اللقب (شيكابالا)؟

معرفة أن هناك شيكابالا آخر في مصر يشعرني بالفخر وكل العائلة تشعر بالامتنان، فوالدي لعب ومات منذ زمن طويل لكن بالنسبة لتكريم مشجعي الزمالك الأمر يمثل فخر، فقط كنت آمل أن يكون والدي حولنا ليرى كيف أن المصريين يقدرونه أنه شعور لا يقدر بثمن.

- هل تتابع الزمالك أو تشجع أي فريق في الدوري المصري؟

بالطبع أعرف الزمالك والأصدقاء يرسلون لي روابط وملخصات المباريات، لأن الدوري المصري لا يعرض على قناتنا المحلية، وأشاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.

- ما انطباعك عن فوز الزمالك مؤخرًا بكأس السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي وما رأيك في المباراة؟

كانت مباراة جيدة، الهدف المبكر كان فرصة الزمالك للفوز لقد قدموا أداء جيد.

- ما هي ذكرياتك مع الحادث الشهير لطائرة منتخب زامبيا وما هي مشاعر والدك؟

حادث تحطم الطائرة كان في 1993، لقد كان مدمرًا فالجميع بكى، أنا شخصيًا كنت أعرف عددًا منهم، وأتذكر الأشخاص الذين كانوا يأتون إلى منزلنا وهم يعتقدون أن والدي كان من بين أولئك الذين لقوا حتفهم، لكنه لم يكن في الطائرة لأن المدرب كان استبعده من القائمة، والدي كان في آلم لأن جميع الذين ماتوا كانوا زملائه وأصدقائه، أتذكر أنه دومًا كان يذكر صديقه جون سوكو.

- في النهاية إذا كنت تريد إرسال رسالة لمشجعي الزمالك وشيكابالا المصري ماذا تقول؟

إلى المشجعين شكرًا جزيلًا على الحب المشترك لعائلة شيكابالا ونحن ممتنون لاسمنا المرتبط بهذا النادي العظيم الغني بالتاريخ وألقاب بطل إفريقيا، وأقول لشيكابالا استمتع باللعب، ما زال يمكنك تحقيق المزيد فأنت أسطورة، شكرًا لوضع اسم والدي على القمة مرة أخرى، وسيكون من دواعي الشرف أن احصل على قميص نادي الزمالك موقع من أجل عرضه للعائلة.