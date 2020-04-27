"بسبب فيروس كورونا".. ليفربول يؤجل عمليات توسيع ملعبه لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تأجيل عمليات تطوير وتوسيع ملعبه "آنفيلد" بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه قرار إدارة النادي بتأجيل مشروع توسعة ملعب أنفيلد لعام كامل على الأقل بسبب فيروس كورونا. Advertisements وكان مشروع توسيع ملعب "آنفيلد" سيضيف 7 الآف مقعد إضافي، لتتسع سعة ملعب الريدز إلى 61 آلف متفرج. خطة ليفربول لتوسيع ملعبه كانت تُقدر بإجمالي مبلغ 60 مليون جنيه استرليني. وقالت العديد من التقارير الصحفية البريطانية أن قرار تأجيل المشروع لمدة عام، جاء بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها النادي خلال أزمة كورونا الحالية.

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