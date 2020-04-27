مؤشر جديد يقرب مدافع لايبزيج من الإنضمام لريال مدريد

أشارت تقارير صحفية ألمانية، عن اقتراب ريال مدريد من ضم المدافع المتألق دايوت أوباميكانو مدافع فريق لايبزيج الألماني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط منافسة مع بايرن ميونخ.
قالت صحيفة سبورت الإسبانية، أن أوباميكانو، أشار في حوار سابق له، أنه سيتخذ القرار الأفضل له في نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقدالمدافع الفرنسي مع لايبزيج العام المقبل 2021، وسيضطر النادي الألماني للاستماع للعروض المقدمة له، و يسعى النادي الملكي للظفر بخدمات المدافع الواعد.
وأضافت أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تتنافس على ضمه المدافع الشاب على رأسها نادي ريال مدريدوبايرن ميونخ، وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وأندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وأرسنال.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "سبورت 1" الألمانية أن بايرن ميونخ تراجع عن فكرة الدخول في مفاوضات مع لايبزيج من أجل ضم أوباميكانو، بسبب سعره الكبير، حيث تطلب إدارة لايبزيبج مبلغ 50 مليون يورو، وهو ما تراه إدارة النادي البافاري مبلغًا مرتفعًا، مؤكدين أن الفريق لديه 4 مدافعين ولا حاجة لشراءه
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