شاهد.. إبراهيم سعيد يعلق على بلاغ رئيس الزمالك ضد رامز جلال

علق إبراهيم سعيد مدافع المنتخب المصري وفريقي الأهلي والزمالك السابق، على البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى النائب العام المصري ضد الفنان رامز جلال.

وتقدم رئيس الزمالك ببلاغ للنائب العام ضد الفنان رامز جلال بسبب

برنامجه رامز مجنون رسمي المذاع تليفزيونيًا على قناة mbc، بدافع أن البرنامج المثير للجدل يحتوي أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة ومشاهد عنف منافية للأخلاق العامة.

وعلق إبراهيم سعيد عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا " شايف فتحت عينهم علينا يا رامز".

ووجه رسالة إلى رامز جلال قائلًا "اطلع قولهم انا لو اتخدت مستشفى الأمراض العقليه والنفسيه مش، هقع لوحدي".

وذكر مدافع منتخب مصر السابق في تعليقه زميله السابق أحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب الوطني وفريق الزمالك السابق.

