اليجري على رأس المرشحين لخلافة دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد

أكدت تقارير إيطالية أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد بدأت بالفعل في البحث عن بديل للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي يبدو في طريقه للرحيل عن فريق العاصمة الإسبانية بعد نهاية عقده في 2022.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن أن ماسيمليانو اليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي يحظي بتأييد كبير من إدارة أتلتيكو مدريد وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة سيميوني حالرحيله.
وتهدد الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا استمرار سيميوني في منصبه، خاصة أنه يتقاضي الراتب الأعلي في العالم كمدير فني، ومن المتوقع أن تطالبه إدارة النادي الإسباني بتخفيض هذا الراتب خلال الفترة المقبلة، ماقد يعجل برحيله عن واندا متروبوليتانو.
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