مرتضي منصور: غرامة نصف مليون جنيه لأي لاعب بالزمالك يظهر مع رامز جلال

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، عن توقيع غرامة نصف مليون جنية علي أي لاعب من الزمالك، يظهر مع رامز جلال، في برنامجه رامز مجنون رسمي.
وقال مرتضي منصور في مداخلة هاتفية عبر برنامج علي مسؤوليتي بقناة صدي البلد: "سنخصم نصف مليون جنيه من أي لاعب بنادي لزمالك يظهر مع رامز جلال في برنامجه، وأبلغت الإدارة الماليةبالنادي، بخصم المبلغ من مستحقات أي لاعب ظهر أو سيظهر في برنامج رامز جلال".
وأضاف مرتضي منصور: "طبقنا العقوبة علي طارق حامد لاعب الزمالك بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالعقوبة ، ولا أعرف هوية اللاعبين الذين سيظهرون خلال البرنامج".
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