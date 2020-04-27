إيفان بخار أفضل لاعب في الجولة السادسة بالدوري البيلاروسي

اختير البيلاروسي إيفان بخار لاعب وسط فريق دينامو مينسكـ صاحب الـ 21 عامًا، أفضل لاعب في الجولة السادسة بمنافسات الدوري البيلاروسي. كما يتصدر يفجيني شيكافكا مهاجم فريق دينامو مينسك ترتيب هدافي الدوري بعد انقضاء الجولة السادسة من المسابقة برصيد 4 أهداف. ويتصدر فريق سلوتسك ساكر ترتيب الدوري البيلاروسي برصيد 13 نقطة، في حين يحتل دينامو مينسك المركز التاسع برصيد 9 نقاط. البيلاروسي برصيد 13 نقطة، في حين يحتل دينامو مينسك المركز التاسع برصيد 9 نقاط. يذكر أن الدوري البيلاروسي الوحيد في القارة الأوروبية الذي لم يتم تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

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