شاهد.. النصر السعودي يقدم مقترحاً لاستكمال بطولة الدورى

قدم سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي مقترحاً جديداً من أجل استئناف مسابقة الدوري في ظل القرار المتوقع بغياب الجمهور. ونشر الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأكد استكمال الدوري في شهر أغسطس 2020 بدون جمهور، وهو الشهر الذي تزداد نسبة الرطوبة مع الحرارة العالية في المدن الساحلية وارتفاع الحرارة شديدة الجفاف في مناطق الوسط". العالية في المدن الساحلية وارتفاع الحرارة شديدة الجفاف في مناطق الوسط". وأضاف : " أفضل قرار يمكن أن يتخذ بأن يتم تجهيز ملاعب الطائف الباحة أبها لإقامة الجولات الثمانية المتبقية". ويقترح الصرامي إقامة المباريات المتبقية بملاعب مناطق الطائف والباحة Advertisements وأبها، لاستضافة الجولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، نظراً لظروف طقسها المناسب خاصة في ظل الغياب الجماهيري المتوقع. وأبها، لاستضافة الجولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، نظراً لظروف طقسها المناسب خاصة في ظل الغياب الجماهيري المتوقع. الجدير بالذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت استئناف مسابقة الدوري خلال شهر أغسطس المقبل في انتظار الحصول على موافقة الجهات الصحية في البلاد. وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

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