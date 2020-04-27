إجتماع عاجل بين أندية الدوري الانجليزي والحكومة البريطانية لبحث استئناف البرمييرليج

قررت أندية الدوري الإنجليزي عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل مع الحكومة بقيادة وزرات الرياضة والإعلام و الثقافة، لمناقشة تسريع الخطي من اجل عودة البريمييرليج في أسرع وقت ممكن ، وخاصة بعد فتح بعض الأندية الملاعب الخاصة بها لإجراء

التدريبات.

وتكثف الاندية جهودها هذا الأسبوع لإيجاد طريقة لإكمال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن أعلنت الحكومة عن رغبتها في عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير الثقافة الإنجليزي أوليفر دودن في البرلمان اليوم الإثنين : " لقد أجريت شخصيا محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي بهدف النهوض بكرة القدم وتشغيلها في أقرب وقت ممكن من أجل دعم مجتمع كرة القدم بأكمله".

وأضاف: "ولكن ، بالطبع ، يجب أن تكون أي من هذه التحركات متسقة مع إرشادات الصحة العامة".