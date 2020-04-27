قررت أندية الدوري الإنجليزي عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل مع الحكومة بقيادة وزرات الرياضة والإعلام و الثقافة، لمناقشة تسريع الخطي من اجل عودة البريمييرليج في أسرع وقت ممكن ، وخاصة بعد فتح بعض الأندية الملاعب الخاصة بها لإجراءالتدريبات.
وتكثف الاندية جهودها هذا الأسبوع لإيجاد طريقة لإكمال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن أعلنت الحكومة عن رغبتها في عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الثقافة الإنجليزي أوليفر دودن في البرلمان اليوم الإثنين : " لقد أجريت شخصيا محادثات مع رابطة الدوري الإنجليزي بهدف النهوض بكرة القدم وتشغيلها في أقرب وقت ممكن من أجل دعم مجتمع كرة القدم بأكمله".
وأضاف: "ولكن ، بالطبع ، يجب أن تكون أي من هذه التحركات متسقة مع إرشادات الصحة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع عاجل بين أندية الدوري الانجليزي والحكومة البريطانية لبحث استئناف البرمييرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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