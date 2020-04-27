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الأندية البلجيكية تؤجل التصويت على قرار نهائي بإلغاء الدوري

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أجلت الأندية البلجيكية التصويت على قرار نهائي يقتضي بالتصديق على إلغاء المسابقات بعد تفشي .

واجتمع ممثلو الأندية البلجيكية لكرة القدم بالدرجتين

الأولى والثانية، اليوم الاثنين، لتصديق على يقتضي بالتوقيع على وثيقة إلغاء الموسم، لكن غاليبة الأندية أجلت التصديق على القرار إلى الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في الرابع من مايو المقبل.

يذكر أن بلجيكا كانت قد أعلنت في وقت سابق إلغاء الدوري المحلي مع إعلان نادي كلوب بروج بطلًا للموسم الحالي.

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