غداً.. كريستيانو رونالدو يعود الي إيطاليا إستعداداً لإستئناف تدريبات يوفنتوس

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الي إيطاليا غداً الثلاثاء، بعد أن قضي الاسابيع الماضية في البرتغالي عقب توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن رونالدو إستجاب لرغبة يوفنتوس الذي استدعي لاعبيه المحترفين للعودة الي ايطالياً، إستعداداً لإستئناف التدريبات خلال الاسبيع المقبلة. يوفنتوس الذي استدعي لاعبيه المحترفين للعودة الي ايطالياً، إستعداداً لإستئناف التدريبات خلال الاسبيع المقبلة. ومن المنتظر أن يخضع النجم البرتغالي لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات.

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