فاران : ليس لدينا موعد محدد لعودة التدريبات مع ريال مدريد

أكد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني في تصريحات له اليوم الإثنين، أنه لم يتم أخبار اللاعبين بموعد عودة تدريبات الفريق بمقر النادي الملكي حتي الأن ، وذلك لما تشهده أسبانيا من تزايد في الحالات المصابة بفيروس كرورنا المستجد كوفيد 19 .

وقال فاران في تصريحات صحفية لشبكة إس بي ناشون الرياضية : " علينا التكيف مع هذا السيناريو الجديد والاستفادة منه، صحيح أنني كنت علي

وشك اللعب في يورو2020 مع منتخب بلادي فرنسا، ولعبت معهم بشكل جيد وآمل أن أكون في نفس الشكل الجيد العام المقبل، لا يوجد موعد لنا للعودة إلى التدريب مع ريال مدريد ، سنرى متى يمكننا اللعب والتدريب ، ونعيش على أساس يومي. لا يوجد شيء محدد في الوقت الحالي وليس من السهل العمل على المدى الطويل".

وأضاف : " أقوم بتدريب جسدي في المنزل ، للتكييف مع الوضع الحالي ، وصحيح أنني أقوم بأشياء لا يمكنني القيام بها في يوم عادي ، أحاول تحسين نقاط ضعفي. علينا أن نستمر ، أقضي المزيد من الوقت مع العائلة ، أحب أن أعتني بهم. ألعب الرياضة مع ابني ، كما ألعب ألعاب الفيديو".

يذكر أن النشاط الكروي في إسبانيا متوقف حتي الأن بسبب ماتشهده البلاد من أزمات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخوفا من تزايد الحالات المصابة به .