موهبة دورتموند: أشرف حكيمي ضمن مكانه في ريال مدريد

أكد موهبة نادي بوروسيا دورتموند “خوسيه ماريا ريلوسيو” تمكن نجم منتخب المغرب “أشرف حكيمي” من حجز مكان لنفسه في تشكيلة العملاق الملكي “ريال مدريد” لسنوات طويلة، بعد التطور الكبير الذي أظهره على مدار عامي 2018 و2019 بالإضافة إلى النصف الأول من عام 2020 حتى توقفت كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وسجل أشرف حكيمي 4 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى تسببه في 13 هدفًا لفريق دورتموند بمسابقة الدوري الألماني من بينهم 10 تمريرات حاسمة.

وأعير حكيمي من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي 2018 لمدة عامين، ومنذ اليوم الأول له مع فريق ملعب سيجنال إدونا بارك، وهو يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب السويسري “لوسيان فافر”.

وقال لاعب الوسط الإسباني الشاب “خوسيه ماريا ريلوسيو” في تصريحات تناقلتها الصحف الإسبانية اليوم الاثنين بإنه لا يرى أفضل من أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن حول العالم، متجاهلاً نجم ليفربول “ألكسندر آرنولد” الذي صنع 12 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، وكان له الفضل في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تمريرته الرهيبة لديفوك أوريجي أمام برشلونة.

أشرف حكيمي ضمن مكانه في ريال مدريد

وقال اللاعب الإسباني “لا يوجد شك في أنه (أشرف حكيمي) حجز مكانًا لنفسه في تشكيلة ريال مدريد عند عودته بعد انتهاء الإعارة، أشرف بات ضمن أفضل الأظهرة حول العالم، وسينتهي به المطاف كأفضل ظهير أيمن على الإطلاق”.

وأضاف خوسيه ماريا “حكيمي قدم مباراة مذهلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل ثنائية ضد الإنتر، إنه لاعب فريد من نوعه، وهذا هو السبب في أن الإعارة إلى بوروسيا دورتموند كانت جيدة جدًا بالنسبة له”.

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وأشار إلى أن حكيمي نضج كثيرًا من الناحية النفسية وتطور كلاعب كرة القدم، وأصبح رجلاً يعتمد عليه في أي مهمة يُكلف بها.

وتطرق خوسيه ماريا ريلوسيو لتفاصيل أخرى تتعلق بشخصية أشرف حكيمي، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ انضمامهما معًا لبوروسيا دورتموند في صيف 2018.

وقال “إذا عرفه الناس عن قرب سوف يتفاجئون، حكيمي رجل منظم وذكي للغاية. مَر بظروف صعبة ومعقدة في حياته، لكنه يقاتل منذ الصغر من أجل تحقيق حلمه، لهذا تجاوز كل الفئات العمرية في ريال مدريد”.

وأوضح خوسيه ماريا ريلوسيو الشهير بـ “ريلو” قائلاً “لم يكن سهلاً عليه استيعاب أن يكون على القمة رفقة أفضل ناد في العالم، حيث يلعب جنبًا إلى جنب كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس، وزين الدين زيدان مدربه، وداني كاربخال منافسه الأول، كان هناك ضغطًا كبيرًا على أشرف حكيمي”.

وتغزل خوسيه ماريا ريلوسيو في مواهب نجم منتخب المغرب بنهاية حديثه، حين قال “أشرف حكيمي مثل الطائرة، يمكنه تجاوز دفاعات الخصوم بسهولة، وعند الوصول إلى منطقة الجزاء توقع تمريراته الحاسمة أو تسجيله للأهداف”.

وأتم “إذا وضعت أشرف حكيمي في أي مكان سينتج لك، هو ليس من أولئك الذين يتساءلون: لماذا أشركتني في هذا المركز، عندما يخرج إلى أرض الملعب يفكر فقط في اللعب، لكن أظن أنه الأفضل في مركز الظهير الأيمن، ويُصبح أكثر من مثالي ومذهل حين يذهب إلى الجهة اليمنى، حيث يلعب بسرعة لم أشاهدها في كرة القدم”.