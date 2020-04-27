ريال مدريد يرفض عرضين من يوفنتوس وبايرن ميونخ لضم أوديجارد

يُعتقد أن فريق بايرن ميونيخ مهتم بالتحرك نحو موهبة ريال مدريد “مارتن أوديجارد” من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم، وسط منافسة مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وفقًا لموقع TZ.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ومضات من إمكاناته المذهلة خلال فترة الإعارة في ريال سوسيداد هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف ووضع خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وساعد اللاعب النرويجي النادي الباسكي على الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وبحسب ما ورد اجتذبت قدراته اهتمام بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني الممتاز، وفريق يوفنتوس عملاق الكرة الإيطالية.

وكان بايرن مشغولاً خلال تعليق كرة القدم لتجديد عقود توماس مولر وألفونسو ديفيز، والآن تحول الانتباه نحو الصفقات الجديدة، وإكمال عملية الإحلال والتجديد.

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وسبق وخاض مارتن أوديجارد فترة معايشة في النادي البافاري عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، ولكنه رفض خطوة التوقيع الدائم من فريق هيرنفين، حيث كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.

وبدورها قامت إدارة الأخير بالرد بشكل سلبي على استفساري بايرن ميونخ ويوفنتوس، وأغلقت إدارة النادي الملكي أي باب أمام رحيل اللاعب الذي يتبقى له موسم آخر في تعاقده مع ريال سوسيداد.

يذكر أن صحيفة “بيلد” الألمانية كانت قد أشارت إلى أن إدارة بايرن ميونخ حددت هدفين في صفقات الصيف، الأول هو جناح مانشستر سيتي “ليروي ساني” والثاني صانع ألعاب ريال مدريد “مارتن أوديجارد”.