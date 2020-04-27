“الفيفا” يعدل قوانين كرة القدم بسبب “كورونا” ويسمح بخمسة تبديلات في المباراة

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن يتم منح الفرق “تصريح مؤقت” لإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، للمساعدة في الجدول الزمني المزدحم الذي قد يواجهونه عند استئناف الموسم الكروي.

وتم إيقاف معظم بطولات الدوريات حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا، ويمكن أن يتم تنفيذ التصريح الجديد بالتبديلات من قبل المنظمين للمسابقات المقررة حتى نهاية موسم 2021.

وقال متحدث باسم الفيفا لـBBC “الصحة تأتي أولاً، ولا توجد منافسة تستحق المخاطرة بحياة إنسانية واحدة، كرة القدم يجب أن تستأنف فقط عندما تقول السلطات الصحية والحكومات إنها آمنة تمامًا ولا تؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للسكان”.

ثم تابع “سلامة اللاعبين هي إحدى الأولويات الرئيسية للفيفا، أحد المخاوف في هذا الصدد هو أن ضغط المباريات أعلى من المعتاد قد يزيد من خطر الإصابات المحتملة”

ويجب الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) ، وهي هيئة وضع القواعد لكرة القدم، وما إذا كان يتم تنفيذه بشكل فوري فور عودة المنافسات.

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وأشار هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن الفيفا اتفق مع إيفاب على هذا الاقتراح، وسيتم الموافقة عليه فور طرحه، للتعجيل باستئناف الموسم وفق أنسب الظروف الممكنة.

كيف سيعمل القانون الجديد بخمسة تبديلات في المباراة؟

أولاً: في المسابقات التي يُسمح فيها بأقل من خمسة بدلاء حاليًا، يمكن للفرق الآن استخدام ما يصل إلى خمسة بدلاء أثناء المباراة.

ثانيًا: سوف تكون التبديلات الخمسة مسموحًا بها بحد أقصى ثلاث تبديلات في الشوط الواحد.

ثالثًا: ستبقى إمكانية وجود استبدال سادس خلال الوقت الإضافي.

رابعًا: سيتم منح التصريح لجميع مباريات المنتخبات الوطنية حتى 31 ديسمبر 2021.