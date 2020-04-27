أسطورة فرنسية تؤكد: “بوجبا أنهى اتفاقه مع ريال مدريد”

يريد ريال مدريد التعاقد مع “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد، ويريد اللاعب الفرنسي الرحيل إلى ملعب السانتياجو بيرنابيو، كانت هذه هي وجهة نظر الظهير الأيمن الفرنسي المعتزل” ويلي سانيول”.

وقال سانيول -الذي أدار شؤون بايرن ميونيخ لفترة وجيزة بعد كارلو أنشيلوتي في عام 2017 – “تم استيفاء جميع شروط التوقيع، الصفقة ستتم في صفقات الصيف”.

وارتبط بوجبا منذ فترة طويلة بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الرائدة بما في ذلك ريال مدريد، لكن عمالقة إسبانيا لم يُبذلوا أي خطوة رسمية مع الرئيس “فلورنتينو بيريز” الذي يقال إنه متردد في الدخول في أي مفاوضات.

وينتهي عقد اللاعب الدولي الفرنسي في أولد ترافورد في يونيو 2021، ومع بقاء أقل من 18 شهرًا، فإنه يدخل الآن مرحلة حرجة على الرغم من أن يونايتد لديه خيار لتجديد ذلك لمدة عام آخر.

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ونقلت صحيفة “ماركا” عن سانيول قوله: “تم استيفاء جميع شروط التوقيع، آمل أن نرى بوجبا فرنسا وليس مانشستر، ريال مدريد يريد بوجبا وهو يريد الذهاب إلى مدريد”.

ثم أضاف “بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإنه سيزيل راتبًا ضخمًا وسيأخذ مبلغًا جيدًا من المال، لذلك أعتقد أن الصفقة ستتم عما قريب”.

يذكر أن بوجبا عاد إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في صيف عام 2016، في صفقة قياسية عالمية حينها تخطت حاجز الـ100 مليون يورو، ولكنه لم يستطع تحقيق ما يريد بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.