بث مباشر | مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة باير ليفركوزن فريق بوروسيا دورتموند في أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020 لحساب الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الألماني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “باي ارينا ” بمدينة ليفركوزن.

يستقبل باير ليفركوزن فريق بوروسيا دورتموند في قمة الجولة 21 على ملعبه “باي ارينا”، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من اجل الوصول إلى النقطة الـ37 وبالتالي الاقتراب اكثر من المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري ابطال اوروبا.

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ويبعُد عنه “بوروسيا دورتموند” صاحب المركز الثالث و”بوروسيا مونشنجلادباخ” صاحب المركز الرابع بـ 5 نقاط، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 39 نقطة لكل منهما.

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على الجانب الآخر يدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وعينه على تحقيق الثلاث النقاط ومواصلة الزحف نحو الصدارة التي يحتلها فريق بايرن ميونخ بفارق 3 نقاط.

ويسعى ابناء “لوسيان فافر” إلى مصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخروج المُذل من دور الستة عشر من مسابقة كأس ألمانيا على يد فريق “فيردر بريمن” بنتيجة (3-2)

وسيغيب كابتن الفريق “ماركو رويس” عن الفريق بعد تعرضه لإصابة عضلية في المباراة الاخيرة ضد بريمن، ويبدو انها ستبعده عن الملاعب لنحو 4 أسابيع وبالتالي غيابه عن المباراة الهامة ضد “باريس سان جيرمان” في دوري ابطال اوروبا.