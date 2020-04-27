يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي معظم الإحصاءات المرتبطة بالأهداف في كرة القدم على مرّ العصور، ومنها قائمة أفضل عشرة هدافين بدوري أبطال أوروبا.



وسلطت مجلة فرانس فوتبول الضوء على قائمة أعظم هدافي الشامبيونزليغ التي يحتل رونالدو (35 عاما) صدارتها برصيد 129 هدفا، سجلها مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وفريقه الحالي يوفنتوس.



ويحتل ميسي الوصافة برصيد 114 هدفا، سجلها مع الفريق الوحيد الذي ارتدى قميصه في البطولة، برشلونة بطل الدوري الإسباني.



وبفارق كبير يأتي النجم الإسباني السابق لفريق ريال مدريد راؤول، ثالثا برصيد 71 هدفا، يليه هداف ريال مدريد كريم بنزيمة، وهداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي ولكل منهما 64 هدفا.



ويحتل نجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي المركز السادس بـ60 هدفا، يليه بفارق هدف واحد النجم الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو، ثم النجم الفرنسي السابق تييري هنري (51 هدفا).



وجاء النجم الإيطالي السابق فيليبو إنزاغي بالمركز التاسع برصيد 50 هدفا، ثم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفارق هدف واحد، مسجلا 49 هدفا.

المصدر: مواقع إلكترونية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أعظم 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.