رياضة | الدوري الألماني مُهدد بالإفلاس بسبب جائحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الألماني مُهدد بالإفلاس بسبب جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الدوري الألماني قد "يفلس" ما لم تمنح حكومة أنجيلا ميركل الإذن باستئناف البطولة الشهر المقبل على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

وقال فاتسكه لشبكة سكاي سبورتس نيوز: "الأمر يتعلق بإنقاذ كرة القدم، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف: "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الدوري الألماني بأكمله سوف يفلس، لن يكون له وجود بعد ذلك بالشكل الذي عرفناه".

وأسفر انتشار فيروس "كوفيد-19" عن شبه شلل في كافة المنافسات الرياضية حول العالم، بما في ذلك كرة القدم، حيث علقت غالبية الدوريات والبطولات منذ منتصف مارس (آذار) الفائت، ما ألحق بالأندية خسائر كبيرة جراء تراجع إيراداتها من حقوق البث التلفزيوني وبيع تذاكر المباريات وعقود الرعاية.

وتوقف دوري بوندسليغا في 13 مارس (آذار)، لكن الأندية الـ18 التي تشكل الدرجة الأولى عاودت تدريباتها في الآونة الأخيرة بمجموعات صغيرة مع اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي وقيود صحية صارمة في أرض الملعب.

وكان دورتموند عند تعليق الدوري في المركز الثاني (51 نقطة) على لائحة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر بطل المواسم السبعة الماضية.