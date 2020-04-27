رياضة | حان وقت الرحيل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حان وقت الرحيل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر واحد من نجوم نادي الزمالك في الفترة الاخيرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر عمر السعيد مهاجم الزمالك على على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار السعيد بالرحيل عن صفوف النادي الأبيض في الصيف القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه ومشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن الزمالك بالفعل وأبرزها وادي دجلة والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي.