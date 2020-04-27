رياضة | لا أفهم حقا لماذا لا نستطيع ممارسة التنس.. تصريحات نارية من نادال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لا أفهم حقا لماذا لا نستطيع ممارسة التنس.. تصريحات نارية من نادال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الإسباني رافايل نادال نجم الكرة الصفراء، موقفه من توقف منافسات اللعبة بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال نادال في محادثة مباشرة مع السويسري روجيه فيدرير، عبر منصة تبادل الصور إنستغرام: "أنا لا أفهم حقا لماذا لا نستطيع ممارسة التنس، خاصة بسبب نوع الرياضة التي نمارسها".

لكن نادال تحدث لوسائل الإعلام الرياضية الإسبانية، اليوم الإثنين، على هامش إطلاق حملة جديدة للتبرع بالأموال لمواجهة كورونا، قائلاً إنه من "الضروري الفصل بين التدريب والمنافسة".

وأضاف: "في التنس أنا لا أرى أي مشكلة في التدريب مع محترف أخر، على الرغم من أنها ليست أولوية لأي شخص في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكن التنافس أكثر صعوبة، أتمنى أن نتمكن من المنافسة حتى دون حضور متفرجين".

وتابع نادال: "لكن يجب علينا أن نكون مسؤولين ومتماسكين، أنا لا أرى كيف يمكننا السفر لبلد مختلف كل أسبوع".

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وواصل نادال: "رياضتنا مختلفة عن الغولف، حيث يوجد مساحة أكبر".

وقال: "ومن أجل إقامة إحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام) هناك 128 رجلا و128 سيدة، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء فريق كل لاعب".

وأضاف: "حتى بدون وجود متفرجين، سيكون هناك الكثير من الاتصال الجسدي".

وأعاد نادال رؤيته بشأن ضرورة عودة التدريبات حيث قال :"عندما يتعلق الأمر بالتدريب، أعتقد أنه يجب التفريق بين الرياضات".

وتعاون نادال مع أسطورة كرة السلة الإسبانية باو جاسول وشخصيات بارزة أخرى في الرياضة الإسبانية لجمع الأموال للصليب الأحمر.