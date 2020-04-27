رياضة | ماديسون يصدم مانشستر يونايتد ويقرر البقاء مع ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ماديسون يصدم مانشستر يونايتد ويقرر البقاء مع ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي البقاء مع فريقه الموسم المقبل وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ماديسون إنه سيبقى مع ليستر سيتي ولا يفكر إطلاقا في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة واصفاً انضمامه إلى الفريق الإنجليزي بأحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

يذكر أن العديد من التقارير الإنجليزية قد أكدت رغبة نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي في ضم اللاعب الدولي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد وضع جيمس ماديسون كهدف اول للتعاقد معه لتعزيز خط هجوم نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي فى الموسم الجديد.