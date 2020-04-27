رياضة | محمد صلاح في التشكيل المثالي للبريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في التشكيل المثالي للبريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية الافضل لهذا الموسم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حسب ما نشرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية الشهيرة.

وتوقفت بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لأجل غير مسمى بعد خوض 29 جولة من عمر البطولة حيث كان يتصدر نادي ليفربول البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

وجاءت التشكيلة المثالية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، سوشولي، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: هنديرسون، دي بروين، جاك جريليش

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جيمي فاردي