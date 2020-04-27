رياضة | فايلر يرفض تدعيم 3 مراكز في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض تدعيم 3 مراكز في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على عدم إبرام صفقات في ثلاثة مراكز بالصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

وطلب فايلرمن الاهلي عدم إبرام صفقات فى بعض المراكز مثل الظهير الأيسر، وخط الوسط المدافع ومركز حراسة المرمى.

وأضافت أن فايلر يرى أن الفريق لاعبين في مركز الظهير الأيسر لوجود أيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وفى خط الوسط المدافع السولية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود.

ويرفض فايلر التعاقد مع حارس مرمي جديد لثقته فى الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.