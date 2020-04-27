رياضة | الأهلي يبدأ التحرك لضم نجم هجوم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ التحرك لضم نجم هجوم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم البوركيني إيريك تراوري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ويستعد الأهلي للدخول في مفاوضات جادة الفترة القادمة مع تراروي ومع مسئولو بيراميدز لضم اللاعب في الصيف القادم.

ويتوقف بدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع تراوري وبيراميدز على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء وموقفه من ضم اللاعب من عدمه.