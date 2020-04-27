رياضة | بسبب كورونا.. ليفربول يؤجل مخطط توسيع أنفيلد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. ليفربول يؤجل مخطط توسيع أنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي ليفربول الإنجليزي بتأجيل مخطط توسيع مدرجات ملعب أنفيلد لعام واحد على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وكان من المقرر أن يزيد ليفربول سعة ملعب أنفيلد بسبعة آلاف مقعد لتصل السعة الإجمالية للإستاد إلى 61 ألف مقعد.

لكن هذا المخطط لن يكتمل قبل صيف عام 2023 على أدنى تقدير، إذ سيضطر النادي لتأجيل بداية انطلاق مشروع التوسعة لعام آخر بسبب جائحة كورونا.

وذكر ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "في ظل التحديات التي تواجه العديد من القطاعات في الوقت الراهن بما في ذلك قطاع الإنشاءات، قررنا تعليق المشروع لمدة 12 شهراً على الأقل".

وأضاف النادي: "أقرب موعد لإنهاء المشروع سيكون في صيف 2023 بدلاً من الموعد المقرر في صيف 2022".