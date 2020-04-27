رياضة | سبب يحرم برشلونة من تجديد عقد تيرشتيجن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب يحرم برشلونة من تجديد عقد تيرشتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع نادي برشلونة الإسباني عن اتمام عملية المفاوضات مع تيرشتجن حارس مرمي فريق برشلونة في الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قرر إيقاف مفاوضاته مع حارس المرمى الألماني مارك أندربه تير شتيجن، من أجل تجديد عقده.

وكشفت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن البلوجرانا قرر تأجيل هذه الخطوة مع الحارس، ولكن في نفس الوقت لا يعد تجديده أزمة، حيث يعتبر من الأولويات.

وأضافت: "الفريق الكتالوني أبلغ وكيل أعمال اللاعب بهذا القرار، والسبب في ذلك، أن النادي ينتظر معرفة العواقب الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد".