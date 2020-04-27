رياضة | الدوري الروسي يعود في يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الروسي يعود في يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الروسي لكرة القدم اليوم الإثنين، بعد اجتماعها مع مسؤولي الاتحاد الروسي للعبة، أنها تدرس الآن موعدين مقترحين لاستئناف فعاليات المسابقة بعد توقف منافسات هذا الموسم في الفترة الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الرابطة إلى أن الموعدين المقترحين هما 21 و28 يونيو (حزيران) المقبل.

وفي أي من الحالتين، يمكن أن ينتهي الموسم طبقاً لتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" قبل 2 أغسطس (آب) المقبل.

وتكشف رابطة الدوري الروسي عن قرارها النهائي بهذا الشأن قريباً، كما أن إقامة المباريات دون جماهير تبدو خياراً مطروحاً أيضاً.

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وتوقفت مباريات الدوري الروسي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب وباء كورونا.

ويتصدر زينيت سان بطرسبرغ حامل اللقب جدول المسابقة متفوقاً على لوكوموتيف موسكو وكراسنودار اللذين يأتيان بعده مباشرة برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وأشارت الرابطة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشة الخيارات الممكنة لتدريبات الأندية وكيفية عودة اللاعبين الأجانب إلى روسيا بعد سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.

وكانت الحدود الروسية أغلقت بسبب وباء كورونا ولكن لم يتضح بعد موعد فتح الحدود مجدداً.